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संजय सेतु पूरी तरह से बंद, पैंटून पुल से गुजरे छोटे वाहन

Apr 16, 2026 08:36 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, बहराइच
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लखनऊ-बहराइच राजमार्ग स्थित घाघरा पर बना संजय सेतु को पूरी तरह से दो महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ प्रशासन ने डायवर्जन लागू कर दिया है। अधिकारियों की मौजूदगी में नवनिर्मित पीपे के पुल का सफल परीक्षण किया गया।

संजय सेतु पूरी तरह से बंद, पैंटून पुल से गुजरे छोटे वाहन

UP News: लखनऊ-बहराइच राजमार्ग स्थित घाघरा पर बना संजय सेतु गुरुवार को दोपहर 12 बजे आलाधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में पूरी तरह से दो महीने के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ प्रशासन ने डायवर्जन लागू कर दिया है। अधिकारियों की मौजूदगी में नवनिर्मित पीपे के पुल का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद पीपे के पुल को चालू कर दिया गया है। पीपे के पुल से मोटरसाइकिल, कार, जीप, एंबुलेंस, स्कूल वैन को निकलने की अनुमति दी गई है जबकि भारी वाहनों को चहलारीघाट पुल होते हुए निकाला जा रहा है।

छोटे वाहनों को नदी पर बनाए गए अस्थायी पीपे के पुल से निकाला जा रहा है। वहीं रोडवेज की बसों ट्रक डंपर आदि भारी वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलारीघाट रेउसा होते हुए लखनऊ कानपुर के लिए निकाला जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन का पालन करें और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। साथ ही पुल की मरम्मत कार्य को तय समय में पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अजीत सिंह ने बताया कि संजय सेतु को गुरुवार से बंद कर दिया गया है। पीपे के पुल से छोटे वाहनों को गुजारा जा रहा है। उधर पीपा पुल चालू होते ही जेसीबी की मदद से संजय सेतु पर डामर उखाड़ने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

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पुल बंद होने से दैनिक यात्रियों को मुश्किल

जर्जर हो चुके संजय से पुल पर शुरू हुए मरम्मत कार्य से चलते पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। इस दौरान निजी बस, पिकअप, ओवरलोडिंग गाड़ियों से घाघरा नदी के दूसरे तरफ जैसे रामनगर-बाराबंकी या उन जगहों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिक्कत बन गई है। चिलचिलाती धूप में निजी बस से नीचे उतरकर पुल पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल सफर करने वाले दर्जनों महिला व पुरुषों ने बताया कि उन्हें बाराबंकी जाना था। निजी बस से गोंडा से आए हैं। बस को पुल के निकट रोक दिया गया। पीपे वाले पुल पर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में पैदल ही पुल को पार करना मजबूरी है। दूसरे छोर पर वाहन मिलने पर आगे का सफर किया जाएगा।

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बहराइच से शुरू हुई शटल बस सेवा, 12 बसें लगीं

जरवलरोड क्षेत्र में आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बहराइच से जरवलरोड के बीच 8 तथा जरवलरोड-लखीमपुर के लिए चार शटल रोडवेज बस चलाई है। ताकि रामनगर, मसौली, बाराबंकी व दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों को अधिक दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़े। एआरएम ज्ञान चंद्र ने बताया कि संजय सेतु बंद होने के चलते चहलारीघाट-रेऊसा होते हुए लखनऊ को बसें गुजारी जा रही हैं। इसके साथ ही 12 शटल स सेवा प्रारंभ कर दी गई है। जिन लोगों को रामनगर, मसौली व बाराबंकी जाना जाना है। वे शटल बस से जा रहे हैं। वहीं बाराबंकी, मसौली व रामनगर के यात्री भी आसानी से बहराइच आ सकते हैं।

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संजय सेतु से बैरंग लौटाए गए भारी वाहन

अन्य प्रांतों से आए जिन वाहन चालकों को नहीं पता था कि गुरुवार को संजय सेतु बंद हो जाएगा। वे इसी रोड से गुजर रहे थे। पुल बंद होने के बाद बैरीकेडिंग कर दी गई और सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई। इस दौरान डंपर व ट्रकों को पुल बैरंग लौटा गया। उन्हें चहलारीघाट-रेऊसा मार्ग होते हुए गुजारा गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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