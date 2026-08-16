आरक्षण के मसले पर बात करें, कहीं देर न हो जाए, परिवहन मंत्री दयाशंकर से बोले संजय निषाद
मंत्री संजय निषाद ने दयाशंकर सिंह से कहा कि आप आरक्षण के मुद्दे पर समाज की आवाज सुन रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बात करके इसे लागू करवाने की दिशा में ठोस पहल करें।
Lucknow News: राजधानी लखनऊ में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के 11वें स्थापना दिवस पर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष और डा. संजय निषाद ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से आरक्षण के मसले पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान 27 में संजय निषाद सीएम बा... गाना बजा। डा. निषाद मंच पर इस गाने पर झूमते दिखाई दिए।
संजय निषाद ने दयाशंकर सिंह से कहा कि आप आरक्षण के मुद्दे पर समाज की आवाज सुन रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बात करके इसे लागू करवाने की दिशा में ठोस पहल करें। कहीं ऐसा न हो कि निर्णय लेने में देरी हो और इसका असर समाज के हितों पर पड़े। पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने डा. निषाद ने शक्ति प्रदर्शन किया। अगले साल प्रस्तावित विधान सभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं की इस जुटान और मंच से आरक्षण की बात कहकर डा. निषाद ने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। संजय निषाद ने कहा कि पहले हम लोग सड़क पर थे और आज सदन में हैं। अपने लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आ♪रक्षण के मुद्दे पर लोग यहां जुटे हैं और निषाद पार्टी आरक्षण के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं, संतरी हूं। असली मंत्री ये (कार्यकर्ता) हैं। हम इनकी आवाज और अधिकारों की बात सदन में उठाते हैं।
मछुआरा समाज को सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार चाहिए
संजय निषाद ने कहा कि जो लोग हमसे साढ़े सात साल का हिसाब मांगते हैं, उन्हें पहले 70 साल का हिसाब देना चाहिए। हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां जुटे लोग मुगलों को उखाड़ने और लोगों को सत्ता तक पहुंचाने वाले हैं। अब यही समाज खुद सत्ता तक पहुंचेगा। मछुआरा समाज को सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार चाहिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विशेष रूप से उन सीटों पर जोर दिया गया, जिस पर पार्टी की पकड़ कमजोर है। सूत्र बताते हैं कि जुटान के लिए पार्टी के जिला अध्यक्षों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिन पदाधिकारियों ने जुटान में अहम योगदान दिया, उन्हें अगले चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।