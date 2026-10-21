आरक्षण पर होगी बात, तभी मिलेगा साथ, योगी के मंत्री संजय निषाद की भाजपा को धमकी

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बुधवार को साफ कर दिया कि आरक्षण पर बात होगी तभी उनका साथ मिल पाएगा। उन्होंने नया रास्ता अपनाने की धमकी भी दी।

नईदिल्ली विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। संजय निषाद ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा है कि यदि निषाद समाज को आरक्षण देने के मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ तो पार्टी आगे की रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र होगी। धमकी देते हुए कहा कि साथ तभी देंगे, जब आरक्षण की बात होगी। भाजपा को जल्द निर्णय लेना होगा। निर्णय नहीं हुआ तो दूसरा दरवाजा देखेंगे।

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुधवार को आयोजित पार्टी के महासम्मेलन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने साफ किया कि उनकी लंबे समय से मांग है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाए। उनका दावा किया कि इस समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से राजनीतिक दलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा ने महिलाओं और अन्य वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया है और अब निषाद समाज की मांग पर भी निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषादों के आरक्षण की जो बात करेगा उसी की सरकार बनेगी।

कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान महासम्मेलन में संजय निषाद ने यह भी कहा कि यदि आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की और कहा कि जनता की अनदेखी किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि निषाद पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण है और बड़े राजनीतिक दल भी उसके महत्व को समझते हैं। निषाद पार्टी के बिना कोई भी सत्ता अधूरी है। भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों निषाद पार्टी का साथ चाहते हैं।

संजय निषाद ने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में लहराते मेहरून ध्वजों का यह महासागर और उमड़ा अथाह जनसैलाब केवल एक भीड़ नहीं, बल्कि अपने हक के लिए जागृत हो चुके निषाद समाज की ऐतिहासिक हुंकार है। महर्षि कश्यप के तपोबल, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा गुहराज निषाद के राजसी स्वाभिमान और महायोद्धा वीर एकलव्य के अचूक संकल्प की विरासत आज इस भव्य प्रांगण में एक साथ साकार हो उठी है।

सरकारों ने निषाद समाज के साथ किया छलावा कहा कि इतिहास साक्षी है कि पिछली सरकारों ने दशकों तक हमारे समाज के साथ केवल विश्वासघात किया। हमारे ही वोट से सत्ता का सुख तो भोगा, लेकिन 'संवैधानिक मछुआ SC आरक्षण' के हमारे अधिकार को हमेशा फाइलों में उलझाकर छलावा किया। जब निषाद समाज ने अपनी संगठित शक्ति दिखाई तो उन धोखेबाज सरकारों को सत्ता से बेदखल कर दिया और आज वर्तमान सरकार को बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है।