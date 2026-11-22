यूपी चुनाव 2027 से पहले एनडीए में अतरौलिया सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ओपी राजभर की पसंदीदा सीट पर संजय निषाद ने दावा ठोकते हुए कहा कि निषाद पार्टी को यहां सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने राजभर को समाज के आरक्षण के लिए संघर्ष करने की सलाह भी दी।

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू होती दिख रही है। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर की पसंद वाली आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की 10 सीटों पर भाजपा को हार मिली, लेकिन अतरौलिया में निषाद पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट देने वालों को अपमानित किया जाएगा तो बाकी नौ सीटों पर वोट कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में ऐसी कोई सीट नहीं है, जहां उनका 50-60 हजार वोट न हो। हारी हुई 16 सीटों में से 11 पर उन्होंने जीत दिलाई है। अतरौलिया में चार हजार वोटों से हार को अगली बार जीत में बदलेंगे। संजय निषाद ने राजभर को सलाह दी कि वह विरोधियों से लड़ने के साथ राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने और आरक्षण के लिए भी संघर्ष करें।

आपको बता दे संजय निषाद ने 2022 के चुनाव का हवाला देते हुए इस सीट पर निषाद पार्टी का दावा मजबूत बताया है। उन्होंने प्रशांत सिंह को संभावित उम्मीदवार बताते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारी के निर्देश दिए हैं। वहीं, ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। राजभर ने भी सीट पर दावा छोड़ने से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला गठबंधन के सभी सहयोगी मिलकर करेंगे।