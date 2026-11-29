भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन 16 सीटों पर नहीं होगा समझौता, संजय निषाद का दो टूक
संजय निषाद ने भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रखने का भरोसा जताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी 16 सीटों पर किसी पर भी समझौता नहीं करेगी।
UP Assembly Elections: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल गठबंधन और सीटों के बंटवारे की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने रविवार को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में किसी तरह के असंतोष से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 2022 में लड़ी गई अपनी 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी।
मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में पार्टी की ओर से आयोजित संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन एवं पदयात्रा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में की। इस दौरान उन्होंने निषाद आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के प्रति हाल में दिए गए अपने तल्ख बयानों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि गठबंधन पहले से तय है और चिल्लाने से प्रेम कम नहीं होता। उन्होंने कहा, 'साल 2022 में हमने मझवां समेत 16 सीट पर चुनाव लड़ा था और हम 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे।'
संजय निषाद ने साल 2024 में मझवां सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के फैसले पर कहा कि ऐसा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर किया गया था। निषाद ने दावा किया कि मझवां के एक जनप्रतिनिधि और निषाद समाज के नेता ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए इस्तीफे तक की पेशकश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति में हमेशा मर्यादा का पालन किया लेकिन कुछ लोगों ने उनकी शराफत का गलत फायदा उठाया।
मझवां सीट के उपचुनाव पर भाजपा को मिली थी जीत
गौरतलब है कि मिर्जापुर की मझवां सीट निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। निषाद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना सम्मान दूसरों को देकर राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने गठबंधन में मिलने वाली सीट पर बिंद और निषाद समाज का पहला हक होने की घोषणा की।
कांग्रेस-बसपा पर साधा निशाना
संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने निषाद समाज को उसका अधिकार नहीं मिलने दिया।
निषाद समाज के अधिकारों की आवाज फूलन देवी उठाई थी
संजय निषाद पूर्व सांसद फूलन देवी के समर्थन में नारे लगाते हुए कहा कि सबसे पहले फूलन देवी ने निषाद समाज के अधिकारों की आवाज उठाई और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। उन्होंने मिर्जापुर से अपने राजनीतिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि निषाद पार्टी के गठन से पहले प्रयागराज में पार्टी बनाने का संकल्प लिया गया था और बाद में इसका गठन गोरखपुर में हुआ। हालांकि, साल 2017 में मिर्जापुर मंडल की ज्ञानपुर विधानसभा सीट ने पार्टी को पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में निषाद पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं थी, इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों ने उसे समर्थन दिया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें