संजय निषाद ने भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रखने का भरोसा जताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी 16 सीटों पर किसी पर भी समझौता नहीं करेगी।

UP Assembly Elections: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल गठबंधन और सीटों के बंटवारे की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने रविवार को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में किसी तरह के असंतोष से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 2022 में लड़ी गई अपनी 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी।

मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में पार्टी की ओर से आयोजित संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन एवं पदयात्रा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में की। इस दौरान उन्होंने निषाद आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के प्रति हाल में दिए गए अपने तल्ख बयानों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि गठबंधन पहले से तय है और चिल्लाने से प्रेम कम नहीं होता। उन्होंने कहा, 'साल 2022 में हमने मझवां समेत 16 सीट पर चुनाव लड़ा था और हम 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे।'

संजय निषाद ने साल 2024 में मझवां सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के फैसले पर कहा कि ऐसा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर किया गया था। निषाद ने दावा किया कि मझवां के एक जनप्रतिनिधि और निषाद समाज के नेता ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए इस्तीफे तक की पेशकश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीति में हमेशा मर्यादा का पालन किया लेकिन कुछ लोगों ने उनकी शराफत का गलत फायदा उठाया।

मझवां सीट के उपचुनाव पर भाजपा को मिली थी जीत गौरतलब है कि मिर्जापुर की मझवां सीट निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। निषाद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना सम्मान दूसरों को देकर राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने गठबंधन में मिलने वाली सीट पर बिंद और निषाद समाज का पहला हक होने की घोषणा की।

कांग्रेस-बसपा पर साधा निशाना संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने निषाद समाज को उसका अधिकार नहीं मिलने दिया।