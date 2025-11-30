बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे… संजय निषाद का विवादित बयान, कहा- मुझे सुन लो

संक्षेप: यूपी सरकार के मत्स्य विकास के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम है।

यूपी सरकार के मत्स्य विकास के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से सुन लो। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनके बयान को विवादास्पद बताया गया।

बता दें कि डॉ. संजय कुमार निषाद ने बलिया जिले के बांसडीह में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में संजय निषाद कहते दिख रहे हैं कि क्योंकि यह बलिया है। यहां के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी। इसीलिए बलिया अभी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। अंग्रेजों को मारकर भगाया था। देश को आजाद करवाया था। इसलिए मैं दो घंटे यहां रहूंगा। आप दो घंटे सुन लो ठीक से।

उनके इस बयान के बाद सभा केंद्र में सभी लोग शांत हो गए। हालांकि इसके बाद उनकी वीडियो वायरल हुई तो बलिया के लोगों ने इसका विरोध किया। बलिया के लोगों में इस बयान को लेकर आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इसे जिले का अपमान बताया। वहीं, इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे बलिया के गौरवशाली इतिहास और क्रांतिकारियों की विरासत का अपमान करार दिया है। विपक्षा का कहना है कि ये बलिया के बलिदान देने वालों की भावना को ठेस पहुंचाना है।