Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSanjay Nishad Said Balia people were agents of Britishers still same system working Listen to me carefully
बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे… संजय निषाद का विवादित बयान, कहा- मुझे सुन लो

बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे… संजय निषाद का विवादित बयान, कहा- मुझे सुन लो

संक्षेप:

यूपी सरकार के मत्स्य विकास के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम है।

Sun, 30 Nov 2025 08:22 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार के मत्स्य विकास के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने विवादित बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से सुन लो। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनके बयान को विवादास्पद बताया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि डॉ. संजय कुमार निषाद ने बलिया जिले के बांसडीह में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में संजय निषाद कहते दिख रहे हैं कि क्योंकि यह बलिया है। यहां के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी। इसीलिए बलिया अभी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। अंग्रेजों को मारकर भगाया था। देश को आजाद करवाया था। इसलिए मैं दो घंटे यहां रहूंगा। आप दो घंटे सुन लो ठीक से।

ये भी पढ़ें:पैसे के लालच में हरित-हृदय को नष्ट करने पर तुली भाजपा सरकार: अखिलेश

उनके इस बयान के बाद सभा केंद्र में सभी लोग शांत हो गए। हालांकि इसके बाद उनकी वीडियो वायरल हुई तो बलिया के लोगों ने इसका विरोध किया। बलिया के लोगों में इस बयान को लेकर आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इसे जिले का अपमान बताया। वहीं, इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे बलिया के गौरवशाली इतिहास और क्रांतिकारियों की विरासत का अपमान करार दिया है। विपक्षा का कहना है कि ये बलिया के बलिदान देने वालों की भावना को ठेस पहुंचाना है।

इससे पहले भी संजय निषाद अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े थे। वर्तमान में उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री पद मिला हुआ है। उन्हें मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। वर्तमान सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Balia News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |