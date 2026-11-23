उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। संजय निषाद ने बड़ी डिमांड कर दी है कि 2022 में भाजपा की हारी 100 से अधिक सीटें सहयोगी दलों को मिलें।

बांदा, संवाददाता। निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि 2022 में भाजपा की हारी हुई 100 से ज्यादा सीटें 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों को मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में है और आगे भी रहेगी लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला भाजपा को करना है। मांगें पूरी न होने पर पार्टी की कोर कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी।

बांदा के सर्किट हाउस में सोमवार को निषाद ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई 16 सीटें निषाद पार्टी को मिली थीं, जिनमें से 11 पर पार्टी ने जीत दर्ज कर गठबंधन को मजबूत किया था। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर निशाना साधते हुए बोले-सपा ने हमेशा निषाद समाज को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। हालांकि, यह भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, जो निषाद समाज के आरक्षण का समर्थन करेगा उस पर विचार किया जा सकता है।

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि केवट, मल्लाह और मझवार समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भेजा है और अब केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस पर निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेड़ की मजबूती उसकी गहरी जड़ों पर टिकी होती है, उसी तरह समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की असली जड़ हैं।