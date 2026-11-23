2022 में भाजपा की हारी 100 से अधिक सीटें सहयोगी दलों को मिले, संजय निषाद ने कर बड़ी डिमांड
उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। संजय निषाद ने बड़ी डिमांड कर दी है कि 2022 में भाजपा की हारी 100 से अधिक सीटें सहयोगी दलों को मिलें।
बांदा, संवाददाता। निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि 2022 में भाजपा की हारी हुई 100 से ज्यादा सीटें 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों को मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में है और आगे भी रहेगी लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला भाजपा को करना है। मांगें पूरी न होने पर पार्टी की कोर कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी।
बांदा के सर्किट हाउस में सोमवार को निषाद ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई 16 सीटें निषाद पार्टी को मिली थीं, जिनमें से 11 पर पार्टी ने जीत दर्ज कर गठबंधन को मजबूत किया था। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर निशाना साधते हुए बोले-सपा ने हमेशा निषाद समाज को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। हालांकि, यह भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, जो निषाद समाज के आरक्षण का समर्थन करेगा उस पर विचार किया जा सकता है।
मंत्री संजय निषाद ने कहा कि केवट, मल्लाह और मझवार समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भेजा है और अब केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस पर निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेड़ की मजबूती उसकी गहरी जड़ों पर टिकी होती है, उसी तरह समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की असली जड़ हैं।
संजय निषाद ने राजभर को भी टेंशन
वहीं इससे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राजभर को भी टेंशन दी है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर की पसंद वाली आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की 10 सीटों पर भाजपा को हार मिली, लेकिन अतरौलिया में निषाद पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट देने वालों को अपमानित किया जाएगा तो बाकी नौ सीटों पर वोट कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में ऐसी कोई सीट नहीं है, जहां उनका 50-60 हजार वोट न हो। हारी हुई 16 सीटों में से 11 पर उन्होंने जीत दिलाई है। अतरौलिया में चार हजार वोटों से हार को अगली बार जीत में बदलेंगे। संजय निषाद ने राजभर को सलाह दी कि वह विरोधियों से लड़ने के साथ राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने और आरक्षण के लिए भी संघर्ष करें।
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