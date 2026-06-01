संजय निषाद के परिवार ने जनगणना में खुद को बताया SC, बेटे प्रवीण ने इस जाति में दर्ज कराया ब्योरा

निषाद पार्टी चीफ मंत्री संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण निषाद ने जनगणना में परिवार का ब्योरा एससी में दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि वह मझवार जाति में आते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ ही निषादों से जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराने को कहा है।

UP News: निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बड़े पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने जनगणना में परिवार का ब्योरा मझवार जाति में दर्ज कराया है। मझवार अनुसूचित जाति में आते हैं। उन्होंने इसका वीडियो पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। निषादों से जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराने को कहा है। इस वीडियो के बाद एक बार फिर से निषाद राजनीति गर्मा गई है।

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के पादरी बाजार स्थित आवास पर प्रगणक विवेक सिंह की अगुआई में जनगणनाकर्मी शनिवार को पहुंचे। संतकबीरनगर के पूर्व सांसद एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ई. प्रवीण निषाद ने जनगणनाकर्मियों से मुलाकात की। जनगणनाकर्मी ने परिवार के बारे में जानकारी ली। इस पर पूर्व सांसद ने बताया कि वह मझवार यानी अनुसूचित जाति में आते हैं। प्रगणक ने एससी की सूची देखी। उसमें 53वें नंबर पर मझवार जाति अंकित है।

पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट पूर्व सांसद ई. प्रवीण निषाद ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें कहा है कि निषाद वर्ग के लोग जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराएं। कैटेगरी में एससी लिखवाएं। पूर्व सांसद ने बताया कि डॉ. संजय निषाद परिवार के मुखिया हैं। परिवार में कुल 12 सदस्य निवास करते हैं। इनमें से चार शादीशुदा जोड़े और बाकी बच्चे हैं।

निषादों को एससी में शामिल करने की पार्टी की है मांग निषाद पार्टी बीते आठ साल से लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रही है। इसे लेकर पार्टी ने रैलियां भी की हैं। रैलियों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निषाद समुदाय से अपील की थी कि वे जनगणना में अपनी जाति एससी में ही दर्ज कराएं। उनका कहना है कि निषाद की ही एक शाखा मझवार है। उनका एससी का सर्टिफिकेट बनता है। इसीलिए निषाद से जुड़ी जातियां केवल मझवार के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराएं। इस अपील के बाद अब निषादों को मझवार के कॉलम में दर्ज कराने की शुरुआत डॉक्टर संजय निषाद के परिवार ने कर दी है।