संजय निषाद के परिवार ने जनगणना में खुद को बताया SC, बेटे प्रवीण ने इस जाति में दर्ज कराया ब्योरा
निषाद पार्टी चीफ मंत्री संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण निषाद ने जनगणना में परिवार का ब्योरा एससी में दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि वह मझवार जाति में आते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ ही निषादों से जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराने को कहा है।
UP News: निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बड़े पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने जनगणना में परिवार का ब्योरा मझवार जाति में दर्ज कराया है। मझवार अनुसूचित जाति में आते हैं। उन्होंने इसका वीडियो पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। निषादों से जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराने को कहा है। इस वीडियो के बाद एक बार फिर से निषाद राजनीति गर्मा गई है।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के पादरी बाजार स्थित आवास पर प्रगणक विवेक सिंह की अगुआई में जनगणनाकर्मी शनिवार को पहुंचे। संतकबीरनगर के पूर्व सांसद एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ई. प्रवीण निषाद ने जनगणनाकर्मियों से मुलाकात की। जनगणनाकर्मी ने परिवार के बारे में जानकारी ली। इस पर पूर्व सांसद ने बताया कि वह मझवार यानी अनुसूचित जाति में आते हैं। प्रगणक ने एससी की सूची देखी। उसमें 53वें नंबर पर मझवार जाति अंकित है।
पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
पूर्व सांसद ई. प्रवीण निषाद ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें कहा है कि निषाद वर्ग के लोग जाति के कॉलम में मझवार दर्ज कराएं। कैटेगरी में एससी लिखवाएं। पूर्व सांसद ने बताया कि डॉ. संजय निषाद परिवार के मुखिया हैं। परिवार में कुल 12 सदस्य निवास करते हैं। इनमें से चार शादीशुदा जोड़े और बाकी बच्चे हैं।
निषादों को एससी में शामिल करने की पार्टी की है मांग
निषाद पार्टी बीते आठ साल से लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रही है। इसे लेकर पार्टी ने रैलियां भी की हैं। रैलियों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निषाद समुदाय से अपील की थी कि वे जनगणना में अपनी जाति एससी में ही दर्ज कराएं। उनका कहना है कि निषाद की ही एक शाखा मझवार है। उनका एससी का सर्टिफिकेट बनता है। इसीलिए निषाद से जुड़ी जातियां केवल मझवार के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराएं। इस अपील के बाद अब निषादों को मझवार के कॉलम में दर्ज कराने की शुरुआत डॉक्टर संजय निषाद के परिवार ने कर दी है।
इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि निषाद, तूरहा, मझवार, मांझी ये उपजातियां मझवार से ही जुड़ी हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचना में मझवार अनुसूचित जाति में दर्ज है। मैंने इस बात को अपने समाज के लोगों से कहा है कि हम सभी अनुसूचित जाति के हैं। इसी वजह से समाज के सभी लोग अनुसूचित जाति में अपनी गणना कराएंगे।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें