संजय निषाद ने नितिन नवीन से कर दी शिकायत, बोले- NDA को कमजोर कर रहे भीतरघाती, निशाना कौन?
निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बीेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके भीतरघातियों की शिकायत की। संजय निषाद ने कुछ लोग एनडीए गठबंधन कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सोमवार को मुलाकात करके भीतरघातियों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा और निषाद पार्टी (एनडीए)का गठबंधन कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
दिल्ली में बीजेपी के के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों नेताओं में यूपी के सियासी हालातों पर विस्तार से बातचीत हुई। इसी बातचीत के दौरान ही डॉ. निषाद ने ऐसे नेताओं के बारे में भी नितिन नवीन से बताया, जो लगातार भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन कमजोर करने के लिए भीतरघात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज है। अब संजय निषाद ने किसे भीतरघाती बताया ? संजय निषाद के निशाने पर है ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि संजय निषाद की नितिन नवीन से यह मुलाकात सियासी चर्चा है।
पोस्ट साझा कर निषाद ने दी मुलाकात की जानकारी
सोमवार को संजय निषाद एक्स पर पोस्ट किया कि निषाद पार्टी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं आगामी चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। श्री निषाद जी ने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कमजोर करने वाले नेताओं तथा गठबंधन के भीतरघात करने वालों के विषय में भी अपनी बात रखी। इस पर नितिन नवीन जी ने भीतरघात करने वाले नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए।
संजय और नितिन नवीन की मुलाकात ने एनडीए की राजनीति को ला दिया चर्चा में
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां जुट गई। राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर खबरें आ रही थीं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग, समाजिक समीकरण के प्लानिंग और चर्चा के बीच आज सोमवार निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात ने एनडीए गठबंधन के भीतर की राजनीति को भी सियासी चर्चा का विषय बना दिया है। संजय निषाद की ओर से साझा किए गए संदेश में गठबंधन की मौजूदा स्थिति, आगामी विधानसभ चुनाव और भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें