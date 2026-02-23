Hindustan Hindi News
भाजपा विधायक संग संजय दत्त ने लखनऊ में किया रोड शो, जिंदगी में ये तीन काम करने की दी सलाह

Feb 23, 2026 11:26 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में बंगला बाजार में रविवार को ‘नेट जीरो सरोजनीनगर’ अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में फिल्म अभिनेता संजय दत्त शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले विधायक डॉ राजेश्वर सिंह और अभिनेता संजय दत्त ने रोड शो किया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बंगला बाजार में रविवार को ‘नेट जीरो सरोजनीनगर’ अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में फिल्म अभिनेता संजय दत्त शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले विधायक डॉ राजेश्वर सिंह और अभिनेता संजय दत्त ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान अपने प्रिय अभिनेता को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की कतार लग गई। फूलों की बारिश के बीच लोगों ने संजय दत्त का स्वागत किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षकों व क्विज विजेताओं को सम्मानित किया गया।

सरोजनीनगर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह के आमंत्रण पर लखनऊ पहुंचे अभिनेता संजय दत्त का एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। विधायक और संजय दत्त ने खुली जीप पर सवार होकर करीब एक किलोमीटर लम्बा रोड शो किया। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को देखने के लिए छतों और सड़क किनारे हजारों लोगों का हुजूम लग गया। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। रविवार की छुट्टी होने के कारण रोड देखने के लिए लोग उमड़ पड़े।

क्विज विजेताओं का सम्मान किया गया

इस दौरान ‘नेट जीरो सरोजनीनगर’ अभियान को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुनील चौधरी (प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स), डॉ उत्कर्ष शुक्ला (डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ जू) व डॉ पूजा सिंह (प्रेसिडेंट, आरडब्ल्यूए भगीरथी एन्क्लेव) को ‘एनवायरनमेंट वॉरियर्स’ सम्मान प्रदान किया गया।

बीबीएयू की छात्रा को एक लाख का इनाम

एनवायरनमेंटल अवेयरनेस क्विज के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। एक लाख का प्रथम पुरस्कार बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा दीपिका मिश्रा व छात्र सौरभ वर्मा को प्रदान किया गया। 50 हजार का द्वितीय पुरस्कार ₹मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के वर्चस्व तिवारी, दिव्या पांडेय व दीपक विश्वकर्मा को प्रदान किया गया। 25 हजार का तीसरा पुरस्कार आशा तिवारी, माही यादव व ताशु यादव को प्रदान किया गया।

अपने खास अंदाज में रूबरू हुए संजय दत्त

कार्यक्रम स्थल पर संजय दत्त ने अपने खास मुम्बइया अंदाज में कहा कि ओए मामू, बात सुन। जित्ते भी मामू यहां खड़ेला हैं न, सब बात सुनने का। जिंदगी में तीन काम करने का। पौधा लगाने का। पानी बचाने का और वोटर बनो, वोट डालो। एक बात और नशा मत करना।

राजेश्वर को आधुनिक जीवन का सुपरस्टार बताया

संजय दत्त ने विधायक डॉ राजेश्वर सिंह को वास्तविक जीवन का सुपरस्टार बताया और कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले जनप्रतिनिधि ही सच्चे नायक होते हैं। विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने कहा कि मेरे लिए दो मुद्दे अत्यंत भावनात्मक हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और यूथ एम्पावरमेंट। सरोजनीनगर मेरा परिवार है और इसे मुझे मॉडल विधानसभा बनाना है। इस अवसर पर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह की पुत्री राजलक्ष्मी सिंह (17) ने संजय दत्त का मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

