यूपी में आजमगढ़ की अतरौलिया सीट को लेकर सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीच संग्राम छिड़ गया है। जबकि यह सीट इस समय सपा के संग्राम यादव के कब्जे में है। एनडीए में सीट जिसे भी मिले, ताजा माहौल ने भितरघात की आशंका बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होने से पहले ही एनडीए (NDA) के दो प्रमुख सहयोगी दलों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी एक सीट पर आपस में भिड़ गए हैं। सियासी घमासान का केंद्र बनी है आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट। इस सीट समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक डॉ. संग्राम यादव का कब्जा है। सीटों के बंटवारे से पहले ही इस सीट पर अपनी-अपनी दावेदारी को लेकर सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के मुखिया डॉ. संजय निषाद के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। संग्राम यादव की सीट पर एनडीए के दो सहयोगियों के बीच 'संग्राम' भाजपा शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

दरअसल पिछले विधान चुनाव में सुभासपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था। भाजपा ने संजय निषाद को अतरौलिया की सीट दी थी। पिछले कुछ समय से ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा यहां पर जोर-शोर से अभियान चला रही है। ओपी राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरुण राजभर खुद यहां से उतरने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए संजय निषाद ने पिछले दिनों कहा कि अतरौलिया सीट पर उनका स्वाभाविक हक पहले से है। संजय निषाद ने कहा कि पिछले चुनाव में एनडीए के तहत निषाद पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा था और आजमगढ़ की सभी 10 सीटों में सबसे ज्यादा 74,255 वोट यहां हासिल किए थे। उन्होंने संभावित प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर प्रशांत सिंह को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का निर्देश भी दे दिया और राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि बिना उनके भी निषाद पार्टी ने 2022 में 11 सीटें जीती थीं।

संजय निषाद के इस बयान पर ओपी राजभर ने बेहद आक्रामक पलटवार किया। राजभर ने कहा कि किसी की औकात नहीं है जो यहां माहौल बना दे। हमने अतरौलिया में गांव-गांव जाकर मेहनत की है। संजय निषाद पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग पांच साल लापता थे, वे आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दो-टूक कहा कि संजय निषाद अतरौलिया के मालिक नहीं हैं और सीटों का बंटवारा वे नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन करेंगे। संजय निषाद को सीट मिलने पर वह सहयोग करेंगे? इस सवाल पर यहां तक कह दिया कि जब बंटवारा होगा तब देखा जाएगा। इससे साफ है कि राजभर को सीट नहीं मिलती है तो एक टीस उनके अंदर बरकरार रह सकती है।

अतरौलिया पर क्या है निषाद पार्टी के संजय निषाद का दावा उधर, संजय निषाद का कहना है कि पिछले चुनाव में उन्हें यहां 74 हजार से अधिक वोट मिले थे और इस बार थोड़ी और मेहनत से वे सपा के इस किले को ढहा सकते हैं। सपा के संग्राम यादव को 91502 और निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह को 74255 वोट मिले थे। सियासी जानकारों का मानना है कि अतरौलिया सीट पर एनडीए तभी सपा को कड़ी टक्कर दे सकता है जब राजभर, निषाद और भाजपा का कोर वोट बैंक एकजुट रहे।

भाजपा ने 2017 में निषाद समाज को ही दिया टिकट 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने यह सीट संजय निषाद को दे दी लेकिन उससे पहले 2017 में अपने पास रखी थी। तब भी इस सीट से निषाद समाज के कन्हौया लाला निषाद को भाजपा ने संग्राम यादव के खिलाफ उतारा था। कन्हैया लाल निषाद ने संग्राम यादव को कड़ी टक्कर भी दी थी। वह केवल तीन हजार वोटों से हारे थे। संग्राम यादव को 74276 वोट और बीजेपी के कन्हैया लाल निषाद को 71,809 वोट हासिल हुए थे। बसपा ने भी दमदार लड़ाई लड़ी और उसके प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह को 56536 वोट हासिल हुए थे।

क्या है अतरौलिया सीट का सियासी और जातीय समीकरण? पूर्वांचल की राजनीति में अतरौलिया सीट को समाजवादी पार्टी का अभेद्य दुर्ग माना जाता है। यहां से सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बलराम यादव और उनके बेटे डॉ. संग्राम यादव का लंबे समय से दबदबा रहा है। 2022 के चुनाव में भी डॉ. संग्राम यादव ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त देकर लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अतरौलिया में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। बलराम यादव के परिवार की व्यक्तिगत पकड़ इस समीकरण को और मजबूत बनाती है।