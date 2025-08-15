Sanghi comrades should thank the British, Akhilesh yadav taunts on pm Modi's praise संघी साथियों को अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए, PM मोदी की सराहना पर अखिलेश यादव का तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsSanghi comrades should thank the British, Akhilesh yadav taunts on pm Modi's praise

संघी साथियों को अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए, PM मोदी की सराहना पर अखिलेश यादव का तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके बयानों को लेकर पलटवार किया। आरएसएस से लेकर जनसाख्यिकी और चच्चा को गच्चा वाले मामले में जवाब दिया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ भाषाFri, 15 Aug 2025 06:43 PM
समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे, ताकि भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा सके। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा सके। आरएसएस को नाम लिए बगैर कहा कि ये संघी साथियों का समूह है। 100 साल पूरे होने पर उन्हें अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए। अखिलेश ने यह बातें ऐसे समय कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण के बाद लाल किले से आरएसएस के कार्यों की सराहना की है।

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं उन्हें (आरएसएस) याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के गठन के बाद पार्टी प्रमुख बने व्यक्ति ने पहले अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि पार्टी की राजनीतिक विचारधारा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष होगी। इसलिए संघी साथियों, जिनकी मूल विचारधारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, उन्हें इसे याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को आरएसएस के 100 साल पूरे होने को दुनिया के सबसे बड़े संगठन की बेहद गौरवशाली और शानदार यात्रा बताया और राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के लिए इसके स्वयंसेवकों की सराहना की।

ये भी पढ़ें:योगी की तारीफ करते ही MLA पूजा पाल सपा से निष्कासित,रास चुनाव में भी की थी बगावत

सीएम योगी ने भाजपा को दिया गच्चा

विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा था कि चच्चा तो गच्चा खा गए। इसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी भाजपा को गच्चा दिया है। न तो वह भाजपा के सदस्य हैं और न ही उन्हें भाजपा की विचारधारा पसंद है। उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए भाजपा की सदस्यता ली है। असल में अगर किसी ने भाजपा को बेवकूफ बनाया है तो वह यही मुख्यमंत्री हैं।

बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग को दिए गए शीर्ष अदालत के निर्देश पर यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया। भाजपा को वोटों का बंटवारा करने का हुनर आता है और इस फैसले के बाद राजनीतिक दल बूथ स्तर पर अपने वोट बचा पाएंगे।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया था कि वह एसआईआर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करे, साथ ही उन्हें सूची में शामिल न करने के कारण भी बताए।

जनसांख्यिकी पर भी निशाना

अखिलेश ने यह भी कहा कि जो लोग जनसांख्यिकी की बात कर रहे हैं, उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल कितना है। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा बताए कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज 2025 में भारत का क्षेत्रफल कितना है?

अखिलेश ने कहा अब सोचिए कि हमारी (भारत की) कितनी जमीन छीनी गई है। जो लोग जनसांख्यिकी की बात कर रहे हैं, उन संघी साथियों को यह ज़रूर बताना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों को “अवैध घुसपैठ के जरिए देश की जनसांख्यिकी बदलने की एक पूर्व-नियोजित साजिश” के खिलाफ आगाह किया, जिसपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश ने यह बात कही। मोदी ने इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

