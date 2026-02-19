चुनाव से पहले यूपी में संघ एक्टिव; RSS चीफ मोहन भागवत से सीएम योगी मिले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेंआरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में प्रदेश के राजनीतिक-सामाजिक हालात, सरकार के कामकाज और संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत से मुलाकात की। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। जिसमें प्रदेश के सियासी और सामाजिक हालात को लेकर बातचीत हुई। सीएम ने उन्हें मौजूदा राजनैतिक परिदृश्य के साथ ही सरकार के कामकाज की जानकारी दी। इसके साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों व आगामी योजना-रचना को लेकर भी चर्चा होने की खबर है। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

यूपी दौरे पर हैं मोहन भागवत दरअसल, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर, संघ प्रमुख की सक्रियता भी यूपी में काफी अधिक है। भागवत गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे थे। यहां सद्भाव बैठक, कुटुंब सम्मेलन, युवा संवाद और प्रमुखजन संवाद के बाद देर शाम मुख्यमंत्री से संघ प्रमुख की मुलाकात हुई। इससे पूर्व दोनों के बीच 26 नवंबर को अयोध्या में भेंट हुई थी। तब भी तकरीबन 90 मिनट अकेले में बात हुई थी। बताया जा रहा है कि आज भागवत ने रवाना होने से पहले प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से लखनऊ के सरस्वती कुंज में मुलाकात की। जिसमें दोनों नेताओं ने बैठक में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा की।

हम सब की पहचान हिंदू बने- भागवत इससे पहले लखनऊ में बुधवार को प्रमुख जन गोष्ठी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिन्दू धर्म ही सच्चा मानव धर्म है। दुनिया मे पंथ निरपेक्षता वाला कोई समाज है तो वह हिन्दू समाज है। संघ का काम देश के लिए है। अनेक जाति, पंथ संप्रदाय बताने से अच्छा है कि हम सब अपनी पहचान हिन्दू माने। सामाजिक समरसता समाज मे एकता का आधार है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के सवाल पर मोहन भावगत ने कहा कि हम भी यह चाहते हैं कि मंदिरों का नियंत्रण भक्तों के हाथों में हो। धर्माचार्य और सज्जन लोग मिलकर मंदिरों का संचालन करें। लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी।