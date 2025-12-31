शाहरुख खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं; संगीत सोम के बिगड़े बोल, बांग्लादेश से बताया कनेक्शन

संक्षेप: यूपी के भाजपा नेता संगीत सोम एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार करार दिया है। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी वह विवादित बातें करते आए हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फायर ब्रांड नेता और पूर्व मंत्री संगीत सोम ने एक भाषण के दौरान शाहरुख खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटरों को खरीदने का काम किया जा रहा है। अभिनेता शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग 9 करोड़ में खरीदा है। इसे भारत में रहने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अतीक जैसे बड़े बड़े अपराधी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए।