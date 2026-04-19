जैसे आत्मा, वैसे सनातन अमर है; लखनऊ से CM योगी ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया और इसे भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। इस यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश से 1000 से अधिक श्रद्धालु गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क रेल की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के नए युग में एक साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने “यतो धर्मस्ततो जयः” का उल्लेख करते हुए कहा कि सदियों के आक्रमणों के बावजूद भारत की आस्था अडिग रही है और आज पुनः अपने स्वाभिमान के शिखर पर स्थापित हो रही है।

सीएम योगी ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया और इसे भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। इस यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश से 1000 से अधिक श्रद्धालु गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों और जनपदों से कम से कम 11-11 श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए चुना है। इनमें उद्यमी, नौजवान, महिला उद्यमी, छात्र और शिक्षक शामिल हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए रेलवे द्वारा निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जबकि अन्य खर्च पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है।

सरदार पटेल को योगी ने किया याद मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनरुत्थान का जिक्र करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधीनता की भी आवश्यकता थी, जिसे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नई दिशा मिली। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय कई बाधाएं आईं, लेकिन दृढ़ संकल्प के चलते यह कार्य पूरा हुआ।

जैसे आत्मा वैसे सनातन अजर-अमर- योगी योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे आत्मा अजर-अमर है, वैसे ही सनातन आस्था अजर-अमर है और हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा हर चुनौती के बावजूद मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। आज भारत की सनातन शक्ति पूरे विश्व के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।