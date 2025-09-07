samshad married a divorcee by introducing himself as rakesh collected money and left her as soon as she became pregnant शमशाद ने खुद को राकेश बता तलाकशुदा से की शादी, रुपए वसूले और गर्भवती होते ही छोड़ दिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शमशाद ने खुद को राकेश बता तलाकशुदा से की शादी, रुपए वसूले और गर्भवती होते ही छोड़ दिया

इंस्टाग्राम के जरिए राकेश निषाद नामक युवक उसके संपर्क में आया। धीरे-धीरे राकेश के प्रलोभन में वह फंसती गई। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसने उसे अपने दो बच्चों के बारे में बताया था। तब भी वह शादी करने के लिए तैयार था। एक साल तक दोनों साथ रहे।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 7 Sep 2025 06:04 AM
यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में मुस्लिम युवक ने हिन्दू बनकर तलाकशुदा महिला से मंदिर में शादी कर ली। महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी और उसके परिवार ने उसे घर से भगा दिया। महिला ने रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपी शमशाद आलम बिहार के बेतिया जिले का रहने वाला है।

महिला ने तहरीर में बताया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से राकेश निषाद नामक युवक उसके संपर्क में आया। धीरे-धीरे राकेश के प्रलोभन में वह फंसती गई। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसने उसे अपने दो बच्चों के बारे में बताया था। तब भी वह शादी करने के लिए तैयार था। एक साल तक दोनों साथ रहे। जब महिला ने शादी की बात की तो वह टालने लगा। महिला ने दबाव बनाया तो पैसों की जरूरत बताई और कहा कि पैसा मिलने के बाद शादी कर लेगा।

घोड़ा-भैंस बेचकर दिया पैसा

महिला ने अपना घोड़ा बेचकर राकेश को 50 हजार रुपये दिए। उसने अगस्त 2024 में गोरखनाथ मन्दिर में महिला से शादी की। 10-15 दिन साथ रहने के बाद उसने सऊदी अरब जाने की बात कही। सऊदी जाने के लिए महिला ने भैंसें बेच कर राकेश को 70 हजार रुपये और दिए। तीन महीने बाद वह सऊदी से वापस आ गया पर महिला को घर ले जाने को तैयार नहीं था। अधिक दबाव बनाने पर 13 अगस्त को अपने घर बिहार ले गया। उसके घरवालों ने अलग धर्म का होने का हवाला देते हुए उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने बताया कि वह शमशाद से तीन महीने की गर्भवती है।

चार बच्चों का बाप निकला

महिला के दबाव बनाने पर आरोपी ने कहा कि वह उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, क्योंकि वह शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि वह शमशाद आलम है, राकेश निषाद नहीं। वह बेतिया जिले के लऊरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर गांव का रहने वाला है।

