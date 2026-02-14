यूपी में बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने फेल, कमिश्नर ने सस्पेंड किए लाइसेंस, कार्रवाई के आदेश

बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इन सभी ब्रांड के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी जिलों को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इन सभी ब्रांड के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी जिलों को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त घी के पांच ब्रांड भी अधोमानक पाए गए हैं और इनकी बिक्री, भंडारण और निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बोतलबंद पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। 110 ब्रांड के नमूने विभिन्न जिलों से एकत्रित किए गए थे। राज्य इकाइयों की लैब में 86 ब्रांड जांच के लिए भेजे गए थे, जबकि 26 नमूनों की जांच केंद्रीय लैब से करवाई गई थी।

सभी ब्रांड के नमूने मानकों पर फेल हो गए। पानी में बैक्टीरिया और यीस्ट मिला है। लोगों के लिए असुरक्षित पाते हुए तत्काल प्रभाव से इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। डा. जैकब ने जिलों को आदेश दिए हैं कि फैक्ट्रियां संचालित न हों। बिक्री और भंडारण भी प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, घी के जिन पांच ब्रांड को असुरक्षित बताते हुए बिक्री पर रोक लगाई गई है, उनमें अविक, सलोना गोल्ड, श्री महेश, श्री रुद्र और डेयरी नाइस शामिल हैं।

20 दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई बीती 24 जनवरी को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने बोतल बंद पानी की 39 कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इस दौरान बोतल बंद पानी की बिक्री व सप्लाई पर रोक लगा दी है। एफएसडीए की आयुक्त डा. रोशन जैकेब की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि नमूनों की जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। इसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एफएसडीए ने मिनरल वाटर, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर व गैर एल्कोहलिक पेय पदार्थ में गड़बड़ी की शिकायतों पर विभिन्न जिलों में अभियान चलाया था। जांच में सामने आया था कि मैनपुरी के ग्लोबल ब्रांड, प्रयागराज के नीट एचटूओ ब्रांड, आजमगढ़ के ग्लासिया, गोरखपुर के रिप्लायबल फ्रेश, बस्ती के कीवी, चित्रकूट के क्वीन ब्रांड, गोंडा के सुपर फाइव स्टार (पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर) ब्रांड पीने योग्य नहीं है।