ललितपुर जिले में दो विधानसभा सीटें हैं। ललितपुर (सामान्य) और महरौनी जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। खास बात ये भी है कि सपा इस सीट को अब तक जीत नहीं पाई है।

एक पुरानी कहावत है कि, राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता कब दोस्त, दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन, दोस्त...ये कहा नहीं जा सकता। अगर बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हो तो यहां सियासी समीकरणों को बदलने में देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी नफा नुकसान का खेल जारी है। लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिलहाल सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने पहली लिस्ट में जिन पांच उम्मीदवारों का नाम है उसमें ललितपुर से ज्योति प्रसाद लोधी का भी नाम शामिल है।

ललितपुर जिले में दो विधानसभा सीटें हैं। ललितपुर (सामान्य) और महरौनी जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। खास बात ये भी है कि सपा इस सीट को अब तक जीत नहीं पाई है।

ललितपुर में कभी कांग्रेस का था दबदबा उत्तर प्रदेश की ललितपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो यहां से कई पार्टियों ने जीत हासिल की है। पर इस विधानसभा सीट से कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल सका हैय़ 1977 से 2022 तक हुए 12 चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक दलों ने जीत दर्ज की, लेकिन पिछले दो चुनावों में यहां बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया है। साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी (जेएनपी) ने 47.6 प्रतिशत वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980 में कांग्रेस (आई) को 28.7 प्रतिशत और 1985 में कांग्रेस को 26.7 प्रतिशत वोट के साथ सफलता मिली। 1989 से 1996 तक लगातार चार चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की। इस दौरान पार्टी का वोट शेयर 1993 में 35.5 और 1996 में 35.2 प्रतिशत रहा।

बीते 10 साल से भाजपा का कब्जा साल 2002 में कांग्रेस ने 28.3 प्रतिशत वोट के साथ फिर वापसी की। इसके बाद 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने क्रमशः 42.5 और 29.1 प्रतिशत वोट हासिल कर सीट अपने नाम की। हालांकि, 2017 में बीजेपी ने 50.1 प्रतिशत वोट के साथ शानदार वापसी की। 2022 में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 53.6 प्रतिशत पहुंच गया। इस तरह लगातार दो जीत के साथ बीजेपी ने ललितपुर में अपनी पकड़ और मजबूत की।

यहां सपा का नहीं खुला कभी खाता उत्तर प्रदेश की ललितपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) का प्रदर्शन अब तक बहुत मजबूत नजर नहीं आया है। 1977 से 2022 तक हुए 12 विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि सपा को जीत हासिल करने का मौका नहीं मिला। खास बात यह है कि सपा का गठन 1992 में हुआ था। इसके बाद 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में ललितपुर सीट पर विधानसभा चुनाव हुए। इन सभी चुनावों में जीत किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को मिली।