सास-दामाद, समधी-समधन के बाद अब दादी को हुआ प्यार, बहू के जेवर लेकर प्रेमी संग फरार
कहते हैं प्यार में न तो उम्र का फसला दिखता है और न ही जाति-धर्म। अभी समधी-समधन और सास-दामाद के प्यार की दास्तां के किस्से खत्म भी नहीं हुए थे कि अब यूपी के झांसी से प्रेमी संग दादी के फरार होने का मामला सामने आया है। दो बच्चों की दादी घर से भागने के दौरान 40 हजार रुपए नगद व बहूओं का जेवर लेकर अपने उम्र से 5 साल छोटे प्रेमी संग फरार हो गई। यह आरोप पीड़ित पति व परिवार ने लगाए हैं। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाली ग्रामीण मजदूरी करता है। वह दो बेटे, दो बहुएं और दो नाती के साथ रहता है। उसने बताया कि करीब 25-30 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ढाई साल पहले पत्नी भिंड के ईंट भट्टों पर मजदूरी करने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात राठ के बिहुनी गांव निवासी अमर सिंह प्रजापति से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जब उसे इसके बारे में पता चला तो वह पत्नी को लेकर घर आ गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी दोनो चोरी-छिपे मोबाइल पर बातचीत करते रहते थे। इसका शक बहुओं और बेटों को भी हुआ। उसे कई बार समझाया गया। लेकिन, वह नहीं मानी। कुछ ही दिन पहले, जब पति बेटे का इलाज कराने झांसी गया, तभी पत्नी अपने प्रेम से बात करने लगी।
प्रेमी से बात करते हुए महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पीड़ित ने बताया कि वह घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। बीती 30 सितंबर को पत्नी बाजार जाने की बात कहकर निकली थी। फिर लौटकर नहीं आई। वो घर से 40 हजार रुपए कैश और दोनों बहुओं के जेवरात भी ले गई। आसपास के रिश्तेदारी में पता किया। लेकिन, उसका पता नहीं चला। अमर सिंह भी घर से फरार है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस की मानें तो मामला दर्ज कर लिया गया है।