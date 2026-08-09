Sambhal News: दुकान खोलने जा रहे युवक को बाइक सवारों ने मारी गोली, गंभीर

Sambhal News: चन्दौसी। पैसों के लेनदेन को लेकर रविवार की सुबह दुकान खोलने जा रहे युवक को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया। परिजनों ने बहजोई निवासी व्यापारी पर उधर के पैसे मांगने पर हमला करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। वहीं चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान निवासी अक्षय कुमार गुप्ता(22) पुत्र शिवओम गुप्ता रविवार की सुबह सात बजे रोजाना की तरह रेलवे फाटक 36बी स्थित अपने किराना स्टोर को स्कूटी से खोलने जा रहा था।

जैसे ही वह न्यायालय के पास सब्जी मंडी मोड पर पहुंचा तो सामने से आए बाइक सवार दो युवकों ने स्कूटी रोक ली और सीने पर तमंचा लगा दिया। अक्षय ने तमंचा देखकर विरोध करना शुरू कर दिया इस दौरान उसके सीधे पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। उन्होंने घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया। युवक के पिता ने बताया कि बेटे ने तीन महापूर्व बहजोई निवासी परिचित युवक को डेढ़ लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे मांगने पर युवक बेटे पर तीन बार हमला कर चुका है। बीते सोमवार को बहजोई सादाबाड़ी स्थित मंदिर जाते समय चन्दौसी नेहटा रोड स्थित सैनिक चौक पर स्कूटी रोककर सिर पर तमंचा लगा दिया था। गनीमत रही के वहां से गुजर रहे लोगों की वजह से उसे दिन हादसा टल गया। जिनकी तहरीर थाना बनियाठेर में दी गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने दुकान पर पहुंच कर पत्थर मारे थे। इसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई थी। लेकिन कार्रवाई न होने पर आज आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। घायल युवा के की बहन वर्षा की ओर से पटना की तहरीर दी गई है। वही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल युवक के फिंगरप्रिंट से लिए। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि टीम गठित कर घटना की जांच की जा रही है।