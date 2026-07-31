Sambhal News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल, मुरादाबाद रेफर
Sambhal News: गैस गोदाम रोड पर गुरुवार रात एक बाइक तेज रफ्तार में ब्रेकर से उछलकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार युवक प्रतिपल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रिश्तेदारों ने निजी वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे।
Sambhal News: गैस गोदाम रोड पर गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक ब्रेकर से उछलकर फिसल गई। जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन निजी वाहन से सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के गांव मौलागढ़ की मिलक निवासी प्रतिपल पुत्र छोटेलाल गुरुवार की रात 11:30 बजे गैस गोदाम की ओर से घर जा रहा था। जिसकी बाइक अचानक सड़क पर बने ब्रेकर से उछलकर फिसल गई। तेज आवाज होने पर आसपास के लोग पहुंच गए। परिजन निजी वाहन से सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मुरादाबाद रेफर कर दिया।
सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए।
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