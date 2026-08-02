Sambhal News: मौत के साए में भी मुस्कुराता ‘जाबुल’: सांपों का रक्षक बना गांव का युवा
Sambhal News: मौत के साए में भी मुस्कुराता ‘जाबुल’: सांपों का रक्षक बना गांव का युवा
Sambhal News: जहां भी सांप दिखता है और लोगों में दहशत फैलती है, वहां एक नाम सबसे पहले याद आता है—जाबुल। पिछले चार वर्षों से यह युवा बिना किसी शुल्क के दिन-रात सांपों का रेस्क्यू कर रहा है और लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जाबुल का फोन बजते ही वह तुरंत मौके के लिए निकल पड़ता है, चाहे समय दिन हो या रात। सिर्फ अपने गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों तक वह अब तक सैकड़ों सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुका है। कोबरा, करैत और अन्य जहरीले सांपों को पकड़कर वह उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ देता है, ताकि न तो इंसानों को खतरा हो और न ही जीवों को नुकसान पहुंचे。
जाबुल की निःस्वार्थ सेवा
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक बार कोबरा के डसने के बाद भी जाबुल का हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। इलाज के बाद ठीक होते ही वह फिर से अपने मिशन में जुट गया और पहले से भी ज्यादा समर्पण के साथ वन्यजीव संरक्षण में लग गया।
सम्मान और साहस
जाबुल की इस अनोखी और निःस्वार्थ सेवा को देखते हुए जिला प्रशासन भी कई बार उसे सम्मानित कर चुका है। आज वह न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में साहस और वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बन चुका है।
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