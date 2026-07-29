Sambhal News: अचेत मिला युवक, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित
Sambhal News: बुधवार दोपहर रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में एक युवक अचेत अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है और आगे की कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
Sambhal News: नगर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मार्केट में बुधवार दोपहर एक युवक अचेत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एंबुलेंस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल डायल 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस कर्मियों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर बबराला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। एसएसआई देवेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।