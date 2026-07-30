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Sambhal News: मुरादाबाद की युवती ने प्रेमी के घर पहुंच रचाई शादी, पंचायत में भाई ने चाकू से किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: बुधवार को मुरादाबाद की एक युवती ने असमोली थाना क्षेत्र के गुमसानी गांव में अपने प्रेमी के घर जाकर मंदिर में शादी कर ली। परिजनों ने इसका विरोध किया और पंचायत में मामला बढ़ा। इस दौरान युवती के भाई ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती ने माता-पिता और भाई के खिलाफ तहरीर दी है।

Sambhal News: मुरादाबाद की युवती ने प्रेमी के घर पहुंच रचाई शादी, पंचायत में भाई ने चाकू से किया हमला

Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र के गुमसानी गांव में बुधवार को मुरादाबाद निवासी युवती प्रेमी के घर पहुंच गई और परिजनों की मर्जी के बगैर मंदिर में शादी रचा ली। सूचना पर युवती के परिजन पहुंचे और पंचायत होने लगी। इसी दौरान युवती पर उसके भाई ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता ने मां-बाप और भाई के खिलाफ तहरीर दी है। मुरादाबाद निवासी युवती का प्रेम प्रसंग पिछले पांच साल से असमोली थाना क्षेत्र के गांव गुमसानी निवासी अरूण से चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन शादी कराने को तैयार नही थे। मौका देखकर युवती बुधवार सुबह अपने प्रेमी के घर पहुंच गई।

परिजनों ने दोनों की शादी करा दी। जब युवती के परिजनों को जानकारी हुई तो वह युवक के गांव पहुंच गये। जहां दोनों पक्षों में पंचायत चल रही थी। युवती से उसके परिजनों ने मिलने की बात कही। इस पर युवती से उसके परिजनों को मिलवा दिया। किसी बात को लेकर युवती के परिजन युवक के साथ मारपीट करने लगे, यह देख पंचायत में बैठे लोगों ने बीच बचाव कराया। पंचायत में युवती पर उसके भाई ने चाकू से वार कर दिया। पीड़िता ने माता, पिता व भाई के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके परिजन शादी ऐसे युवक से करा रहे थे, जो उन्हें पांच लाख रूपये दे रहा था। हालांकि थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि थाने पर कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

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