Sambhal News: प्लॉट विवाद में मारपीट करने में कार्रवाई की मांग
Sambhal News: तीन महिलाओं ने प्लॉट पर कब्जे के विवाद को लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। आरोप है कि आरोपी जबरन निर्माण कार्य कर रहे थे और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित महिलाओं ने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के साथ निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Sambhal News: प्लॉट पर कब्जे के विवाद को लेकर तीन महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। सरायतरीन निवासी गुलचमन, किश्वरी बेगम और गुलबहार ने सीओ को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि नामजद आरोपियों ने उनके प्लॉट पर जबरन निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की गई। शिकायत में बताया गया कि मामले में पहले ही थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।
महिलाओं के आरोप
आरोप है कि 2 अगस्त को आरोपी कुछ लोगों और मजदूरों के साथ प्लॉट पर पहुंचे और काम शुरू करा दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन बाद में आरोपियों ने दोबारा प्लॉट पर पहुंचकर गुलबहार के साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गईं। पीड़ित महिलाओं ने थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें परेशान किया गया।
जांच और सुरक्षा की मांग
महिलाओं ने घटना से जुड़े वीडियो और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने का दावा करते हुए निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा जान-माल की सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है.
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