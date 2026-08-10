Sambhal News: जंगल से गाय लेने गई महिला को सांप ने डंसा, सीएचसी में भर्ती
Sambhal News: चन्दौसी, संवाददाता। लेने गई महिला को शनिवार की शाम सांप ने डंस लिया। महिला के जानकारी देने पर परिजन ई-रिक्शा से सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उ
Sambhal News: जंगल में गाय लेने गई महिला को शनिवार की शाम सांप ने डंस लिया। महिला के जानकारी देने पर परिजन ई-रिक्शा से सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे उपचार के लिए भर्ती कर लिया। कोतवाली क्षेत्र के असालदपुर जारई रोड़ निवासी बब्ली पत्नी बहादुर शनिवार की शाम सात बजे जंगल में गाय पकड़ने गई थी। तभी झाड़ियां में छुपे बैठे सांप ने उसके बाएं पैर में डंस लिया। सांप के काटने की सूचना उसने घर पर आकर परिजनों को दी। परिजन तत्काल उसे ई-रिक्शा से सीएचसी चन्दौसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने घर भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।