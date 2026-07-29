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Sambhal News: जिला अस्पताल में महिला से मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जिला अस्पताल संभल में एक महिला ने दूसरी महिला पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया। पीड़िता ने अस्पताल में कथित धन वसूली की शिकायत की थी, जिससे आरोपी नाराज हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sambhal News: जिला अस्पताल में महिला से मारपीट का आरोप

Sambhal News: जिला अस्पताल संभल में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एक महिला ने दूसरी महिला पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पीड़िता के अनुसार घटना अस्पताल परिसर स्थित डिलीवरी वार्ड के पास हुई। जहां वह अपने काम में व्यस्त थी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले उसने जिला अस्पताल में मरीजों से कथित अवैध धन वसूली की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। इसी शिकायत से नाराज होकर आरोपी महिला अस्पताल पहुंची और उसके साथ गाली-गलौज करने लगी। विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

शोर सुनकर अस्पताल में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव कराया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी जाते समय दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर गई। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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