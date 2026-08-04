Sambhal News: रजपुरा-हजरतनगर गढ़ी में चोरों ने चार घरों से समेटा नकदी-जेवर

Sambhal News: हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में सोमवार रात चोरों ने तीन घरों में चोरी की, जिसमें लाखों रुपये के सामान और जेवर चोरी हुए। ग्रामीणों ने तहरीर दी है। डोहरी गांव में भी चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

Sambhal News: हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार रात बेखौफ चोरों ने मौहम्मदपुर मालनी और धीमरखेड़ी गांव में तीन घरों को निशाना बनाया। चोर तीनों घरों से नकदी-जेवर समेत कई लाख रुपये का सामान समेटकर ले गए। वहीं रजपुरा क्षेत्र में डीएसएम पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर गांव डोहरी में एक घर को निशाना बनाया। चोर नकब लगाकर लाखों रुपये के जेवर व नकदी समेटकर ले गए। पीड़ित ग्रामीणों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

चोरों की घुसपैठ हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव मौहम्मदपुर मालनी निवासी मुशाहिद सोमवार रात परिवार के सदस्यों के साथ घर के आंगन में सो रहा था। रात को किसी समय चोरों ने दीवार में नकब लगाया और अंदर दाखिल हो गए। घर में घुसे चोर मुशाहिद के घर से सोने चांदी के जेवर, 15 हजार रुपये की नगदी व सामान समेट लिया। चोर कमरे में रखे फ्रिज में रखा दही व कोल्ड ड्रिंक्स भी पी गए। मंगलवार सुबह करीब चार बजे मुशाहिद की नींद टूटी तो उसे चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने यूपी 112 पर फोन कर सूचना दी। जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची ने जांच पड़ताल की। वहीं चोर इरफान के घर में घुस गए। चोर उसके घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर व एक हजार रुपए और पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। घर में सो रहे इमरान ने शोर मचाया तो चोर मौका पाकर भाग निकले। रात में ही यूपी-112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं धीमरखेड़ी गांव निवासी युसूफ के घर भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर दीवार काटकर अंदर घुसे और सोने चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये की नगदी समेटकर ले गए। रात में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि थाने पर कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

डोहरी गांव में चोरों का हमला गवां। रजपुरा क्षेत्र के गांव डोहरी निवासी राकेश कुमार सोमवार रात परिवार के साथ घर में सो रहा रहा था। देररात चोरों ने घर के पीछे से नकब लगाया और अंदर दाखिल गए। चोरों ने कमरों में रखे संदूक व सूटकेश खंगाल डाले। बदमाश दो हसली, दो जोड़ी मुरकी, दो जोड़ी रेशम पट्टी, लच्छे, लौंग, कुंडल, तगड़ी, झालर की तोड़ियां, चांदी के अन्य आभूषण, तांबे-पीतल के बर्तन तथा नकदी समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। मंगलवार तड़के करीब चार बजे परिवार की आंख खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। जिससे देख परिजनों के होश उड़ गए। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ दूरी पर खेत की ओर सूटकेश और कपड़े पड़े मिले। जिन्हें चोर कीमती सामान निकालने के बाद छोड़ गए। पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चौकी के बेहद करीब हुई इस घटना ने क्षेत्र में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।