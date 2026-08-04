Sambhal News: बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से राहत
Sambhal News: जनपद में मंगलवार को मौसम में कई बार बदलाव देखने को मिला। हल्की बूंदाबांदी से लोगों को उमस से राहत मिली। अधिकतम तापमान 31.3°C और न्यूनतम तापमान 26.5°C दर्ज किया गया। किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है, जबकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है।
Sambhal News: जनपद में मंगलवार को मौसम ने कई बार करवट बदली। सुबह से आसमान पर काले बादलों का डेरा रहा। जिससे लोगों को बारिश की उम्मीद जगी। सुबह करीब 10 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई। जिसके बाद कुछ देर के लिए धूप निकल आई। दोपहर बाद फिर मौसम बदला और रुक-रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला शाम तक जारी रहा। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया तथा लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। संभल तहसील क्षेत्र में दिनभर केवल हल्की बूंदाबांदी ही होती रही।
आसमान में घने बादलों को देखकर लोगों को झमाझम बारिश की उम्मीद थी, लेकिन बादल बिना जोरदार बरसात किए ही गुजर गए। दोपहर में बूंदाबांदी शुरू होते ही बाजारों में चहल-पहल कम हो गई और मौसम खराब होने के कारण कई दुकानदारों ने समय से पहले ही प्रतिष्ठान बंद कर दिए। इससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर से शाम तक हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के किसान अच्छी बारिश का इंतजार करते रहे। कई दिनों से क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण धान सहित खरीफ की फसलों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द झमाझम बारिश नहीं हुई तो फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है और सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में झमाझम बारिश की संभावना है। किसानों और आम लोगों की निगाहें अब अच्छी बारिश पर टिकी हैं।
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