Sambhal News: बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, किसानों के चेहरे खिले बारिश की आस में आसमान पर टिकी निगाहे
Sambhal News: संभल। जनपद में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आसमान में
Sambhal News: जनपद में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आसमान में छाए बादलों के बीच कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिनभर झमाझम बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों की आवाजाही और रुक-रुककर हो रही बूंदाबांदी से बारिश की उम्मीद बनी हुई है। मौसम को देखकर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश धान की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। धान की रोपाई के बाद फसल को पर्याप्त पानी मिलने से सिंचाई का खर्च भी कम हो रहा है।
वहीं बारिश के बाद बिजली व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला है और कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को राहत मिली है। आसमान में बादल छाए होने से लोगों को अब झमाझम बारिश का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।