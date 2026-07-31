Sambhal News: दिनभर तेज धूप से पसीना पसीना हुए लोग, शाम को बूंदाबांदी से मिली राहत
Sambhal News: जनपद में दो दिनों की बारिश के बाद गुरुवार सुबह मौसम साफ हो गया। तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। शाम को बूंदाबांदी ने गर्मी से राहत दी, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। हालांकि, उन्हें बेहतर बारिश की आवश्यकता है ताकि फसलें अच्छी हो सकें।
Sambhal News: जनपद में लगातार दो दिनों तक हुई बारिश के बाद गुरुवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से आसमान पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप निकलने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। दिनभर सूरज और बादलों के बीच आंख-मिचौली का सिलसिला चलता रहा। जिससे मौसम में नमी तो बनी रही, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। शाम को बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री रिकार्ड किया गया। गुरुवार सुबह से तेज धूप निकली थी। दोपहर के समय तेज धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।
उमस बढ़ने से पसीने से तरबतर लोग छांव और ठंडी जगहों की तलाश करते नजर आए। बारिश की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को दिनभर निराशा हाथ लगी। हालांकि शाम करीब पांच बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश अधिक देर तक नहीं हुई और न ही तेज बरसात देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। किसानों का कहना है कि हल्की बारिश से फसलों को नमी मिलेगी और खेतों में चल रहे कृषि कार्यों में भी सहूलियत होगी। हालांकि उन्होंने अच्छी वर्षा की जरूरत भी बताई, ताकि धान की फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। किसान झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।