Sambhal News: काली घटाओं से सुहाना हुआ मौसम, बूंदाबांदी ने दी गर्मी से राहत

Sambhal News: जनपद में रविवार को दिनभर तेज धूप और उमस से बेहाल रहे लोगों को सोमवार सुबह मौसम के बदले मिजाज ने राहत दी। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छा गईं और ठंडी हवाओं के बीच मौसम सुहाना हो गया। मौसम के इस बदलाव से लोगों के चेहरों पर राहत नजर आई। हालांकि शहर में बारिश नहीं होने से लोगों का इंतजार बना रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रिकार्ड किया गया। सुबह करीब 11 बजे सौंधन क्षेत्र में अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ देर हुई बूंदाबांदी से जहां मौसम में ठंडक घुल गई।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। बूंदाबांदी को देखकर किसानों के चेहरे पर भी उम्मीद जगी, लेकिन धान की फसल के लिए अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से उनकी चिंता कम नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए इस समय अच्छी बारिश बेहद जरूरी है। अब तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने से खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है। ऐसे में फसल की सिंचाई को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ रही है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं झमाझम बारिश नहीं होने का असर बिजली व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। लो वोल्टेज के कारण बिजली से चलने वाले उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को आसमान में छाई काली घटाओं ने बारिश की उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन शहर में बूंद भी नहीं बरसी। अब लोगों और किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार है।