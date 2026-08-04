Sambhal News: पूर्व पति को छोड़ दूसरे निकाह के विवाद में पथराव, मारपीट
Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में मंगलवार को पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जैबा और शाहरुख के निकाह की वजह से तमन्ना की बहन आसमीन ने गाली-गलौज की। विवाद बढ़ने पर मारपीट और पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और तहरीर पर आगे की प्रक्रिया शुरू की।
Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर बंद में मंगलवार दोपहर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दूसरे निकाह को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव हो गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि गांव निवासी आसमीन और शाहरुख के मकान आमने-सामने हैं। गांव निवासी जैबा की पहली शादी करीब दस वर्ष पूर्व तमन्ना के साथ हुई थी, जिनसे उसके चार बच्चे हैं। वर्ष 2022 में जैबा ने अपने पहले पति को छोड़कर गांव के ही शाहरुख से निकाह कर लिया था। बड़ा बेटा अपने पिता तमन्ना के साथ रहता है, जबकि तीन बच्चे जैबा के साथ रहते हैं।आरोप
है कि मंगलवार करीब साढ़े 12 बजे तमन्ना की बहन आसमीन ने जैबा को गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट के साथ पथराव होने लगा। पथराव से गांव में अफरा-तफरी मच गई। जैबा पक्ष ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली। मामले में तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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