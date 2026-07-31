Sambhal News: पूर्व प्रधान समेत सात नामजद पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप, चार घायल
Sambhal News: रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में पुरानी रंजिश के चलते कुछ व्यक्तियों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हमला किया। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घटना की तहरीर पर सात नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Sambhal News: रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सात नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव जहानपुर निवासी धर्मवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने घर की बैठक में बाबूराम, कल्यान और सुमित समेत अन्य परिजनों के साथ बैठे थे। इसी दौरान गांव के सुनील और मुनीश उनके घर के बाहर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर आरोप है कि पूर्व प्रधान श्याम सुंदर, राजाराम, शिशुपाल, राकेश, श्यामवीर तथा दो अज्ञात व्यक्ति भी मौके पर पहुंच गए और घर में घुसकर अभद्रता करने लगे। धर्मवीर का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में धर्मवीर, सुमित, बाबूराम और कल्यान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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