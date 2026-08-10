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Sambhal News: ग्रामीणों ने डीएम को पत्र देकर नया स्कूल भवन बनवाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: मढ़न। असमोली विकासखंड क्षेत्र के गांव सैंधरी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का शीघ्र निर्माण कराने की म

Sambhal News: ग्रामीणों ने डीएम को पत्र देकर नया स्कूल भवन बनवाने की मांग

Sambhal News: असमोली विकासखंड क्षेत्र के गांव सैंधरी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है।

विद्यालय का पुराना भवन

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के पुराने भवन जर्जर होने के कारण नीलाम कर ध्वस्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक नया भवन नहीं बनने से करीब 147 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार गांव का प्राथमिक विद्यालय करीब वर्ष 1947 में निर्मित भवनों में संचालित हो रहा था।

जर्जर भवनों की स्थिति

इनमें से दो भवन जर्जर हालत में पहुंचने के कारण पहले ही नीलाम कर ध्वस्त किए जा चुके हैं। वहीं बचे एक भवन को भी प्रशासन ने जर्जर घोषित कर ध्वस्तीकरण के लिए नीलाम कर दिया है। ऐसे में विद्यालय के लिए सुरक्षित भवन नहीं होने से बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बनी हुई है।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में विद्यालय के नाम करीब 21 बीघा जमीन सड़क किनारे सुरक्षित है। ग्रामीणों ने मांग की कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसी भूमि पर पीएम श्री अथवा संभल श्री योजना के तहत आधुनिक प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। जिससे विद्यालय भवन बनने से बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले में जल्द कार्रवाई कराने की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से क्या मांग की है?
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है।
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