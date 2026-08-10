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Sambhal News: नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल करने की मांग, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: - संभल मुख्यालय की 65-70 किमी दूरी से ग्रामीण परेशान, अमरोहा महज 10-12 किमी दूर होने का दिया तर्क

Sambhal News: नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल करने की मांग, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

Sambhal News: विकासखंड असमोली के गांव भवालपुर अड्डे पर रविवार को गंगासरन सिंह के आवास पर नेकपुर न्याय पंचायत संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेकपुर न्याय पंचायत को संभल जिले से हटाकर अमरोहा जनपद में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि असमोली विकासखंड की नेकपुर न्याय पंचायत में 23 राजस्व गांव शामिल हैं। इन गांवों से जिला मुख्यालय बहजोई की दूरी करीब 65 से 70 किलोमीटर है। जबकि अमरोहा जिला मुख्यालय महज 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों के अनुसार बहजोई आने-जाने के लिए पर्याप्त यातायात साधन उपलब्ध नहीं हैं।

इसके चलते जिला मुख्यालय से संबंधित कार्यों के लिए ग्रामीणों को पूरा दिन लग जाता है और अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ता है। मलखान सिंह ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो संघर्ष समिति 23 गांवों में बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करेगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैठक में छत्रपाल सिंह, मलखान सिंह, राजेंद्र सिंह, मेवाराम सिंह, अशोक कुमार, मनोज कुमार, महिपाल सिंह, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।

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