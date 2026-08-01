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Sambhal News: वैश्य एकता मंच की बैठक में महिला शाखा को मिला सर्वसम्मति से समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: शामिल होने वाली बैठक में वैश्य एकता मंच-संभल के पदाधिकारियों ने महिला शाखा की अध्यक्ष शालिनी रस्तोगी के नेतृत्व का समर्थन किया। वक्ताओं ने समाज के उत्थान, महिला सशक्तिकरण और एकता बनाए रखने पर जोर दिया। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई जिसमें समाज के विकास के लिए युवा भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

Sambhal News: वैश्य एकता मंच की बैठक में महिला शाखा को मिला सर्वसम्मति से समर्थन

Sambhal News: वैश्य एकता मंच-संभल की कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित पवन रस्तोगी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में मंच के पदाधिकारियों ने महिला शाखा की अध्यक्ष शालिनी रस्तोगी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए ध्वनिमत से उनका समर्थन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वक्ताओं ने कहा कि महिला शाखा समाज के उत्थान और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में महिला मंच की ओर से ज्योति गुप्ता, आभा रस्तोगी सहित अन्य पदाधिकारियों ने सहभागिता करते हुए समाज के विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज में एकता बनाए रखने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया।

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इसके साथ ही वैश्य एकता मंच के तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले आगामी सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नरेंद्र अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अनंत अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अवधेश वार्ष्णेय, अजय अग्रवाल, अजय कुमार गुप्ता, आकाश अग्रवाल, अक्षित अग्रवाल, राजुल गुप्ता, शालू गुप्ता, गिरीश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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