Sambhal News: वैश्य एकता मंच की बैठक में महिला शाखा को मिला सर्वसम्मति से समर्थन

Sambhal News: वैश्य एकता मंच-संभल की कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित पवन रस्तोगी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में मंच के पदाधिकारियों ने महिला शाखा की अध्यक्ष शालिनी रस्तोगी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए ध्वनिमत से उनका समर्थन किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वक्ताओं ने कहा कि महिला शाखा समाज के उत्थान और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में महिला मंच की ओर से ज्योति गुप्ता, आभा रस्तोगी सहित अन्य पदाधिकारियों ने सहभागिता करते हुए समाज के विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज में एकता बनाए रखने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया।