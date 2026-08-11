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Sambhal News: दूसरे दिन भी बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: संभल जनपद में झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत प्रदान की। किसानों ने बारिश को धान की फसल के लिए फायदेमंद बताया। हालांकि, बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव हुआ और सड़कें कीचड़ से भरी रहीं, जिससे परेशानी उत्पन्न हुई। बारिश ने गर्मी से राहत देने के साथ किसानों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं।

Sambhal News: दूसरे दिन भी बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत

Sambhal News: संभल जनपद में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला रहा। मंगलवार सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की फसल के लिए बारिश को काफी फायदेमंद माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि समय पर अच्छी बारिश होने से फसल की सिंचाई में राहत मिलेगी और पैदावार भी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि बारिश से ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई।

सड़कों पर कीचड़ फैलने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बारिश से कई क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या से भी राहत मिली। बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत देने के साथ किसानों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं।

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