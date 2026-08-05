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Sambhal News: तिरंगा मार्केट के प्रधान बने नोमान, दुर्वेश उपप्रधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: तिरंगा मार्केट के दुकानदारों ने मोहम्मद नोमान को प्रधान और दुर्वेश सैनी को उपप्रधान चुना। नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, और उन्हें मार्केट की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। व्यापारियों ने सामाजिक सद्भाव और एकता की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

Sambhal News: तिरंगा मार्केट के प्रधान बने नोमान, दुर्वेश उपप्रधान

Sambhal News: नगर स्थित तिरंगा मार्केट के दुकानदारों और व्यापारियों ने सर्वसम्मति से मोहम्मद नोमान को प्रधान तथा दुर्वेश सैनी को उपप्रधान चुना। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का तिरंगा पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में मार्केट की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और राष्ट्रीय पर्वों व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भी नए पदाधिकारियों को सौंपी गई। इस अवसर पर व्यापारियों ने तिरंगा मार्केट की सामाजिक सद्भाव और एकता की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

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