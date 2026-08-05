Sambhal News: तिरंगा मार्केट के प्रधान बने नोमान, दुर्वेश उपप्रधान
Sambhal News: तिरंगा मार्केट के दुकानदारों ने मोहम्मद नोमान को प्रधान और दुर्वेश सैनी को उपप्रधान चुना। नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, और उन्हें मार्केट की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। व्यापारियों ने सामाजिक सद्भाव और एकता की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
Sambhal News: नगर स्थित तिरंगा मार्केट के दुकानदारों और व्यापारियों ने सर्वसम्मति से मोहम्मद नोमान को प्रधान तथा दुर्वेश सैनी को उपप्रधान चुना। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का तिरंगा पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में मार्केट की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और राष्ट्रीय पर्वों व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भी नए पदाधिकारियों को सौंपी गई। इस अवसर पर व्यापारियों ने तिरंगा मार्केट की सामाजिक सद्भाव और एकता की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।