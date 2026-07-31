Sambhal News: 20 हजार से ऊपर टैक्स बकाया तो अब नहीं मिलेगी राहत, 1871 वाहन स्वामियों पर कसेगा शिकंजा
Sambhal News: परिवहन विभाग 20 हजार रुपये से अधिक बकाया टैक्स रखने वाले 1,871 वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने पहले ही नोटिस भेजे हैं। अगर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और वाहन कुर्क किए जा सकते हैं।
Sambhal News: परिवहन विभाग अब 20 हजार रुपये से अधिक टैक्स बकाया रखने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिले में ऐसे 1,871 बड़े बकायादारों की पहचान की गई है, जिन्हें पहले ही नोटिस भेजकर बकाया कर जमा करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके अधिकांश वाहन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया। अब विभाग इन बकायादारों को वसूली पत्र जारी करेगा। इसके बाद भी बकाया जमा नहीं होने पर राजस्व विभाग की सहायता से राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वाहन कुर्क करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।परिवहन
विभाग के अधिकारियों के अनुसार बकाया कर की वसूली से शासन के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और कर चोरी पर भी अंकुश लगेगा। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया टैक्स जमा कर दें, ताकि कठोर कार्रवाई से बचा जा सके।
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