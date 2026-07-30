Sambhal News: हादसे से उजड़े परिवार के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री अकील उर रहमान
Sambhal News: चंदनकटी मौजा में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार की महिलाओं और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। इस घटना में चार लोग घायल हुए। पूर्व मंत्री अकील उर रहमान खां ने पीड़ित परिवार का दौरा किया, उन्हें सांत्वना दी और प्रशासन से सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
Sambhal News: चंदनकटी मौजा में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार की महिलाओं और एक बच्ची की दर्दनाक मौत तथा चार लोगों के घायल होने की घटना के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री अकील उर रहमान खां बुधवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और गहरी संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को जब भी उनकी आवश्यकता होगी, वह हरसंभव सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।
अकील उर रहमान खां ने कहा कि ऐसी दुखद घटना की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन समाज और प्रशासन का दायित्व है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रशासन से भी परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता एवं अन्य सरकारी सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया।
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