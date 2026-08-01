Sambhal News: सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 60 वर्षीय गुड्डी देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने मायके से गांव लौटते समय सड़क पार कर रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला मायके से बस द्वारा अपने गांव लौट रही थीं। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के हसनगढ़ निवासी गुड्डी देवी (60) पत्नी स्व. रामवीर सिंह अपने मायके बागड़पुर (मुरादाबाद) से बस द्वारा गांव लौट रही थीं। बस से उतरने के बाद जैसे ही वह सड़क पार करने लगीं, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी असमोली भेजा, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बेटे हरिओम समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।