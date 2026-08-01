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Sambhal News: सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 60 वर्षीय गुड्डी देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने मायके से गांव लौटते समय सड़क पार कर रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sambhal News: सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला मायके से बस द्वारा अपने गांव लौट रही थीं। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के हसनगढ़ निवासी गुड्डी देवी (60) पत्नी स्व. रामवीर सिंह अपने मायके बागड़पुर (मुरादाबाद) से बस द्वारा गांव लौट रही थीं। बस से उतरने के बाद जैसे ही वह सड़क पार करने लगीं, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

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मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए सीएचसी असमोली भेजा, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बेटे हरिओम समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है।

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