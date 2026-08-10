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Sambhal News: तालाब में डूबकर युवक की मौत, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: हयातनगर क्षेत्र के गांव चपतियों की मढैंया का मामला, सूचना पर पहुंची पुलिस, परिजनों ने कार्रवाई से किया इंकार

Sambhal News: तालाब में डूबकर युवक की मौत, कोहराम

Sambhal News: हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव चपतियों की मढैंया में रविवार दोपहर तालाब में नहाते समय युवक डूब गया। उसके साथी ने शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और डूबे युवक को मशक्कत कर बाहर निकाला। परिजन आनन-फानन में युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई लेकिन परिजनों ने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। थानाक्षेत्र के गांव चपतियों की मढैंया निवासी आश मौहम्मद (32) पुत्र रमजानी रविवार दोपहर को गांव निवासी अरमान के साथ खेत से मिर्च तोड़ रहा था। गर्मी लगने पर दोनों नहाने के लिए तालाब पर पहुंच गए।

नहाते समय आश मोहम्मद तालाब में डूब गया। अरमान ने शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और कड़ी मशक्कत कर तालाब में डूबे युवक को बाहर निकाला। परिजन आनन-फानन में युवक को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर थाना पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन परिजनों ने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि तालाब में डूबकर युवक की मौत हुई है, लेकिन परिजनों ने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया।

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