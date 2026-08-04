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Sambhal News: चारा काटने गई महिला का गड्ढे में मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के गांव लहरावन में एक महिला घास काटते समय पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने एक दिन बाद शव को बाहार निकाला। परिवार में शोक छा गया है। घटना के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस कार्रवाई के लिए तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है।

Sambhal News: चारा काटने गई महिला का गड्ढे में मिला शव

Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के गांव लहरावन में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में घास काटने गई महिला की पानी से भरे ईंट भट्ठे के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। शाम को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। वहीं पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। गांव निवासी करीब 42 वर्षीय कलावती मंगलवार सुबह करीब नौ बजे पशुओं के लिए चारा लेने घर से निकली थीं। वह आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 509 के किनारे स्थित एक ईंट भट्ठे के पास घास काटने गई थी।

दोपहर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। चंदौसी से लौटे पति देवपाल ने गांव वालों के साथ खेतों और आसपास के इलाके में तलाश शुरू की। ग्रामीणों को जानकारी मिली कि महिला को आखिरी बार ईंट भट्ठे की ओर जाते देखा गया था। इसके बाद ईंट भट्ठे की ओर खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान एक ग्रामीण फिसलकर गड्ढे में भरे पानी में गिर गया। पानी में उसके पैर से कोई चीज टकराई तो, लोगों ने डंडों की मदद से गड्ढे में तलाश की, जिसमें महिला का शव मिल गया। ग्रामीणों ने बताया कि शव के गले में घास की झोली और हाथ में दरांती मिलने से आशंका जताई जा रही है कि घास काटते समय पैर फिसलने से वह पानी से भरे गड्ढे में गिर गई होगी। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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