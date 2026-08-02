Sambhal News: दो बाइकों की टक्कर में अधेड़ की मौत, दो घायल
Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के नए बाईपास पर एक दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। वे अपनी पोती को रिश्तेदारी छोड़ने जा रहे थे। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पोती और बुलेट सवार चिकित्सक घायल हुए हैं। परिवार में शोक का माहौल है।
Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के नए बाईपास स्थित देवरखेड़ा मोड़ पर शनिवार रात बाइक और बुलेट की आमने-सामने की भिड़ंत में एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसे में उनकी पांच वर्षीय पोती और बुलेट सवार चिकित्सक भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल अधेड़ को जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव आटा निवासी ताराचंद राणा (52) पुत्र चुन्नी सिंह राणा शनिवार रात करीब 8:30 बजे अपनी पांच वर्षीय पोती रूबी को ग्राम देवरखेड़ा स्थित रिश्तेदारी में छोड़ने जा रहे थे। नए बाईपास पर देवरखेड़ा मोड़ के पास उनकी बाइक के सामने से आ रही बुलेट से जोरदार टक्कर हो गई。
दुर्घटना के बाद का हाल
हादसे में ताराचंद राणा, उनकी पोती रूबी और बुलेट सवार, जो नरौली सीएचसी में तैनात चिकित्सक बताए जा रहे हैं, घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद ताराचंद की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन संभल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, मासूम रूबी का निजी अस्पताल में उपचार कराने के बाद परिजन उसे घर ले गए। ताराचंद की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।
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