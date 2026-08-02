Sambhal News: दो बाइकों की टक्कर में अधेड़ की मौत, दो घायल

Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के नए बाईपास स्थित देवरखेड़ा मोड़ पर शनिवार रात बाइक और बुलेट की आमने-सामने की भिड़ंत में एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसे में उनकी पांच वर्षीय पोती और बुलेट सवार चिकित्सक भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल अधेड़ को जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव आटा निवासी ताराचंद राणा (52) पुत्र चुन्नी सिंह राणा शनिवार रात करीब 8:30 बजे अपनी पांच वर्षीय पोती रूबी को ग्राम देवरखेड़ा स्थित रिश्तेदारी में छोड़ने जा रहे थे। नए बाईपास पर देवरखेड़ा मोड़ के पास उनकी बाइक के सामने से आ रही बुलेट से जोरदार टक्कर हो गई。