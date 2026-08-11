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Sambhal News: नहर की पुलिया से टकराई बाइक, किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: साथी को बाइक से घर छोड़ने जा रहे किशोर की बाइक नहर की पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में दोनों किशोर घायल हो गए, जिसमें से सुमित को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सुमित की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

Sambhal News: नहर की पुलिया से टकराई बाइक, किशोर की मौत

Sambhal News: साथी को बाइक से उसके घर छोड़ने जा रहे किशोर की बाइक अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों किशोर घायल हो गए। परिजन दोनों को उपचार के लिए हसनपुर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने सैदनगली निवासी सुमित को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सैदनगली थाना क्षेत्र के मोहल्ला भीमनगर निवासी फूल सिंह की बेटी पूनम की शादी मुरादाबाद में हुई थी। करीब 10 वर्ष पहले बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद पूनम अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ मायके में पिता फूल सिंह के पास रहने लगी।

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हादसे का विवरण

बताया गया कि सैदनगली निवासी सुमित नवीजन की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रहता था। पड़ोसी गांव नगलिया कामगार निवासी सुमित पुत्र अशोक भी उसके साथ रहता था। सोमवार देर शाम सैदनगली निवासी सुमित बाइक से दूसरे सुमित को उसके घर छोड़ने जा रहा था।

घायलों की स्थिति

दोनों जैसे ही ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र की सीमा के पास पहुंचे, बाइक अचानक अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। टक्कर में दोनों बाइक सवार किशोर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में घायलों को उपचार के लिए हसनपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने सैदनगली निवासी सुमित को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल साथी का उपचार कराया गया।

परिजनों की प्रतिक्रिया

सुमित की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वह तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सामान्य प्रश्न

हादसे में कौन-कौन घायल हुए?
हादसे में बाइक सवार दोनों किशोर घायल हुए, जिसमें से एक किशोर सुमित की मौत हो गई।
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