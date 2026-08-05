Sambhal News: तेज रफ्तार रोडवेज की टक्कर से घायल किशोरी ने उपचार के दौरान तोड़ा दम
Sambhal News: गुन्नौर क्षेत्र में 31 जुलाई को 16 वर्षीय कीर्ति अपनी सहेली के साथ बाजार से लौटते समय तेज़ रफ्तार बस की टक्कर का शिकार हो गई। गंभीर चोटों के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक पाई गई। उपचार के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में शोक की लहर है।
Sambhal News: गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोठना निवासी कीर्ति पुत्री हरि सिंह 31 जुलाई को अपनी सहेली मीना पुत्री कल्लू के साथ सामान खरीदने गुन्नौर आई थी। दोनों सहेलियां बाजार से खरीदारी करने के बाद वापस अपने गांव लौट रही थीं। जैसे ही वह बबराला-बदायूं हाईवे पर स्थित कोतवाली के पास पीली कोठी के सामने पहुंचीं, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कीर्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी उछलकर सड़क पर जा गिरी और उसके सिर व हाथ में गंभीर चोटें आईं थीं। किशोरी को लहूलुहान हालत में देख राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया था। जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। अलीगढ़ में उपचार के दौरान कीर्ति ने बुधवार को दम तोड़ दिया। बुधवार को परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे तो परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने राजघाट गंगा तट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के बाद से मृतका के माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।