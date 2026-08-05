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Sambhal News: तेज रफ्तार रोडवेज की टक्कर से घायल किशोरी ने उपचार के दौरान तोड़ा दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: गुन्नौर क्षेत्र में 31 जुलाई को 16 वर्षीय कीर्ति अपनी सहेली के साथ बाजार से लौटते समय तेज़ रफ्तार बस की टक्कर का शिकार हो गई। गंभीर चोटों के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक पाई गई। उपचार के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में शोक की लहर है।

Sambhal News: तेज रफ्तार रोडवेज की टक्कर से घायल किशोरी ने उपचार के दौरान तोड़ा दम

Sambhal News: गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोठना निवासी कीर्ति पुत्री हरि सिंह 31 जुलाई को अपनी सहेली मीना पुत्री कल्लू के साथ सामान खरीदने गुन्नौर आई थी। दोनों सहेलियां बाजार से खरीदारी करने के बाद वापस अपने गांव लौट रही थीं। जैसे ही वह बबराला-बदायूं हाईवे पर स्थित कोतवाली के पास पीली कोठी के सामने पहुंचीं, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कीर्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि किशोरी उछलकर सड़क पर जा गिरी और उसके सिर व हाथ में गंभीर चोटें आईं थीं। किशोरी को लहूलुहान हालत में देख राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया था। जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। अलीगढ़ में उपचार के दौरान कीर्ति ने बुधवार को दम तोड़ दिया। बुधवार को परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे तो परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने राजघाट गंगा तट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के बाद से मृतका के माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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