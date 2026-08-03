Sambhal News: यातायात पुलिस ने लौटाया लाइसेंसी रिवाल्वर

Sambhal News: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही यातायात पुलिस ने अपनी सतर्कता और ईमानदारी का परिचय देते हुए चौराहे पर गिरा एक लाइसेंसी रिवाल्वर उसके असली स्वामी तक सुरक्षित पहुंचा दिया। यह घटना इस्लामनगर चौराहा, बहजोई की है, जहां रात्रि ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह, कांस्टेबल लेखराज, कांस्टेबल सौरभ शर्मा तथा होमगार्ड मनोज कुमार वाहनों की निगरानी और यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर सड़क पर पड़े एक रिवाल्वर पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उन्होंने तुरंत उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर बाद वार्ड नंबर तीन, नगर पंचायत रुदायन निवासी अमन सागर घबराई हुई हालत में चौराहे पर पहुंचे और अपना लाइसेंसी रिवाल्वर कहीं गिर जाने की जानकारी पुलिस को दी।