Sambhal News: ट्रैफिक प्लान फेल, प्रतिबंधित मार्गों पर बेखौफ दौड़ रहे ई-रिक्शा
Sambhal News: शहर को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा तैयार किया गया नया रूट प्लान लागू होने के महज तीन दिन बाद ही दम तोड़ता नजर आया। ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध के बावजूद ये मार्गों पर खुलेआम चल रहे थे, जिससे मरीजों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
Sambhal News: शहर को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा तैयार किया गया नया रूट प्लान लागू होने के महज तीन दिन बाद ही दम तोड़ता नजर आया। जिन मार्गों पर ई-रिक्शा संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था, वहीं गुरुवार को दिनभर ई-रिक्शा बेरोकटोक दौड़ते रहे। नतीजतन बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रही और जिला अस्पताल तक आने-जाने वाले मरीजों, राहगीरों तथा एम्बुलेंस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रविवार को पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर नया रूट प्लान लागू किया था। इसके तहत यशोदा चौराहा से शंकर कॉलेज चौराहा तक ई-रिक्शा संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। वहीं शंकर कॉलेज चौराहा से कोतवाली और डाकखाना मार्ग पर भी ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा अन्य मार्गों पर वनवे व्यवस्था लागू कर ट्रैफिक को सुचारु बनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि गुरुवार को हालात इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए। शंकर कॉलेज चौराहा से कोतवाली मार्ग तक बाजार क्षेत्र में ई-रिक्शा खुलेआम चलते रहे। वहीं यशोदा चौराहा से शंकर कॉलेज मार्ग पर जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा खड़े रहने और लगातार आवाजाही करने से सड़क संकरी हो गई। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस को रास्ता बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि मरीजों और उनके तीमारदारों को भी जाम के कारण परेशानी उठानी पड़ी。
पुलिस की तैनाती के बाद भी नहीं रूका संचालन
संभल। हैरानी की बात यह रही कि यशोदा चौराहा और शंकर कॉलेज चौराहे पर यातायात पुलिस की तैनाती होने के बावजूद प्रतिबंधित मार्गों पर ई-रिक्शा संचालन नहीं रुक सका। इसके अलावा एकता चौकी की ओर से भी कई ई-रिक्शा बाजार क्षेत्र में प्रवेश करते रहे, जिससे दोपहर के समय लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों और स्थानीय व्यापारियों को भी यातायात अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि यदि प्रतिबंधित मार्गों पर सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया गया तो नया रूट प्लान केवल कागजी साबित होकर रह जाएगा। यातायात प्रभारी जगरोशन ने बताया कि प्रतिबंधित मार्गों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ऐसे ई-रिक्शा को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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