Sambhal News: यातायात पुलिस ने लौटाया लाइसेंसी रिवाल्वर
Sambhal News: कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात पुलिस ने इस्लामनगर चौराहे पर एक लाइसेंसी रिवाल्वर को उसके असली स्वामी अमन सागर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। उप निरीक्षक, कांस्टेबल और होमगार्ड ने रिवाल्वर सड़क पर पड़ी देखी और उसे अपने कब्जे में लिया। बाद में, स्वामी की सारी पहचान पत्रिका चेक करने के बाद उसे रिवाल्वर सुपुर्द कर दी गई।
Sambhal News: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही यातायात पुलिस ने अपनी सतर्कता और ईमानदारी का परिचय देते हुए चौराहे पर गिरा एक लाइसेंसी रिवाल्वर उसके असली स्वामी तक सुरक्षित पहुंचा दिया। यह घटना इस्लामनगर चौराहा, बहजोई की है, जहां रात्रि ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह, कांस्टेबल लेखराज, कांस्टेबल सौरभ शर्मा तथा होमगार्ड मनोज कुमार वाहनों की निगरानी और यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर सड़क पर पड़े एक रिवाल्वर पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उन्होंने तुरंत उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर बाद वार्ड नंबर तीन, नगर पंचायत रुदायन निवासी अमन सागर घबराई हुई हालत में चौराहे पर पहुंचे और अपना लाइसेंसी रिवाल्वर कहीं गिर जाने की जानकारी पुलिस को दी।
पुलिसकर्मियों ने पहले उन्हें शांत कराया, पानी पिलाया और फिर उनके शस्त्र लाइसेंस व अन्य अभिलेखों का मिलान किया। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर पुलिस ने रिवाल्वर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।